Está em andamento a Copa Sul-Americana de 2026 . Botafogo e Vasco da Gama representam o Rio de Janeiro no torneio. O campeão se classifica para a Recopa Sul-Americana e para a Taça Libertadores da América . Copa Sul-Americana de 2026 Os Participantes Argentina: Barracas Central, Deportivo Riestra, Racing, River Plate, San Lorenzo e Tigre. Bolívia: Blooming, Guabirá, Independiente Petrolero e San Antonio Bulo Bulo. Brasil: Atlético/MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Chile: Audax Italiano, Cobresal, O'Higgins, Palestino e Universidad de Chile. Colômbia: América, Atlético Bucaramanga, Millonarios e Nacional. Equador: Deportivo Cuenca, Libertad, Macará e Orense. Paraguai: Nacional, Olimpia, Recoleta e Sportivo Trinidense. Peru: Alianza Atlético, Cienciano, Deportivo Garcilaso e Melgar. Uruguai: Boston River, Defensor, Montevideo City Torque e Racing. Venezuela: Acade...