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Copa Sul-Americana de 2026

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Está em andamento a   Copa Sul-Americana  de 2026 . Botafogo e  Vasco da Gama  representam o Rio de Janeiro no torneio. O campeão se classifica para a  Recopa Sul-Americana  e para a  Taça Libertadores da América . Copa Sul-Americana de 2026 Os Participantes Argentina:  Barracas Central, Deportivo Riestra, Racing, River Plate, San Lorenzo e Tigre. Bolívia: Blooming, Guabirá, Independiente Petrolero e San Antonio Bulo Bulo. Brasil:  Atlético/MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Chile:  Audax Italiano, Cobresal, O'Higgins, Palestino e Universidad de Chile. Colômbia:  América, Atlético Bucaramanga, Millonarios e Nacional. Equador: Deportivo Cuenca, Libertad, Macará e Orense. Paraguai:  Nacional, Olimpia, Recoleta e Sportivo Trinidense. Peru:  Alianza Atlético, Cienciano, Deportivo Garcilaso e Melgar. Uruguai:  Boston River, Defensor, Montevideo City Torque e Racing. Venezuela:  Acade...
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Histórico do Flamengo na Taça Libertadores da América

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Confira abaixo o histórico do Flamengo na Taça Libertadores da América . O Flamengo disputa sua 20ª Libertadores em 2024.  Abaixo colocamos a relação de todos os jogos do Mengão na Taça Libertadores da América. Todos os Jogos do Flamengo na Libertadores Flamengo na Libertadores 1981 03/07/1981 – (Brasil) Atlético/MG 2-2 Flamengo – Em Belo Horizonte, Brasil. 14/07/1981 – Flamengo 5-2 Cerro Porteño (Paraguai) – No Rio de Janeiro, Brasil. 24/07/1981 – Flamengo 1-1 Olimpia (Paraguai) – No Rio de Janeiro, Brasil. 07/08/1981 – Flamengo 2-2 Atlético/MG (Brasil) – No Rio de Janeiro, Brasil. 11/08/1981 – (Paraguai) Cerro Porteño 2-4 Flamengo – Em Assunção, Paraguai. 14/08/1981 – (Paraguai) Olimpia 0-0 Flamengo – Em Assunção, Paraguai. 21/08/1981 – Flamengo 0-0 Atlético/MG (Brasil) – Em Goiânia, Brasil. 02/10/1981 – (Colômbia) Deportivo Cáli 0-1 Flamengo – Em Cáli, Colômbia. 13/10/1981 – (Bolívia) Jorge Wilstermann 1-2 Flamengo – Em Cochabamba, Bolívia. 23/10/1981 – Flamengo...
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Histórico do Fluminense FC na Libertadores

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O Fluminense  tem tradição na disputa da Taça Libertadores da América . O Tricolor se sagrou campeão da ediçao de 2023. A foto ao lado mostra o Fluminense jogando contra o Ferro Carril Oeste (Argentina) fora de casa, em 1985. Todos os jogos do Fluminense em Libertadores Fluminense na Libertadores de 1971 29/01/1971 – (Brasil) Palmeiras 0-2 Fluminense – Em São Paulo, Brasil. 14/02/1971 – (Venezuela) Deportivo Galícia 1-3 Fluminense – Em Caracas, Venezuela. 17/02/1971 – (Venezuela) Deportivo Itália 0-6 Fluminense – Em Caracas, Venezuela. 28/02/1971 – Fluminense 4-1 Deportivo Galícia (Venezuela) – No Rio de Janeiro, Brasil. 03/03/1971 – Fluminense 0-1 Deportivo Itália (Venezuela) – No Rio de Janeiro, Brasil. 10/03/1971 – Fluminense 1-3 Palmeiras (Brasil) – No Rio de Janeiro, Brasil. Fluminense na Libertadores de 1985 25/07/1985 – (Brasil) Vasco da Gama 0-WO Fluminense – No Rio de Janeiro, Brasil.  05/08/1985 – Fluminense 0-1 Argentinos Juniors (Argentina) – No Rio d...
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Taça Libertadores da América de 2026

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Tem bola rolando na   Taça Libertadores da América  de 2026. Flamengo  e Fluminense representam o Rio de Janeiro. O  Botafogo  foi eliminado na terceira fase do torneio pelo Barcelona (Equador). O campeão se classifica para a  Copa Intercontinental , para a  Recopa Sul-Americana  e para a próxima edição da Libertadores. Taça Libertadores da América de 2026 Regulamento As três primeiras fases são disputadas em mata-mata em jogos de ida e de volta. Na quarta fase, teremos oito grupos de quatro. Os times jogam entre si dentro dos grupos em turno e returno. Os dois melhores de cada se classificam. Os terceiros colocados de cada grupo seguem para a  Copa Sudamericana . A partir daí, temos mata-mata em ida e volta até o final. A final é disputada em jogo único em campo neutro. Os Participantes Argentina:  Argentinos Jrs., Boca Jrs., Estudiantes, Independiente Rivadavia, Platense e Rosario Central. Bolívia:  Always Ready, Bolíva...
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Copa Rio de 2026

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Tudo pronto para a Copa Rio de 2026 . A competição vai de 17 de junho a 23 de setembro de 2026. Ainda não será em 2026 que os grandes clubes do estado voltarão a aparecer na  Copa Rio . A primeira e a segunda divisões classificaram oito clubes cada para o torneio. Estes dezesseis se somam a quatro times da  terceirona  e a outros quatro da quarta divisão. Os  clubes da Série A-2  ficam isentos de disputar a primeira eliminatória. Copa Rio de 2026 Regulamento É mata-mata em partidas de ida e volta até que conheçamos o campeão. Os times da primeira divisão só estreiam na segunda fase. Quem ficar com o título decide se, em 2026, deseja disputar a  Série D  ou a  Copa do Brasil . O vice-campeão fica com a outra vaga. Os Participantes America (Rio de Janeiro) Americano (Campos dos Goytacazes) Araruama Bangu (Rio de Janeiro) Belford Roxo Boavista (Saquarema) Bonsucesso (Rio de Janeiro) Cabofriense (Cabo Frio) Duque de Caxias Goytacaz (Campos dos Goytaca...
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CR Flamengo Campeão da Copa Rio Sub-16 de 2026

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O Flamengo se sagrou campeão da  Copa Rio Sub-16 de 2026 . A competição foi disputada entre 16 de maio a 13 de agosto. Copa Rio Sub-16 de 2026 Regulamento Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais. A partir daí, teremos mata-mata em ida e volta até conhecermos o campeão. Os Participantes Bangu AC (Rio de Janeiro) Boavista SC (Saquarema) Botafogo FR (Rio de Janeiro) CR Flamengo (Rio de Janeiro) Fluminense FC (Rio de Janeiro) Madureira EC (Rio de Janeiro) Maricá FC Nova Iguaçu FC AA Portuguesa (Rio de Janeiro) Sampaio Corrêa FE (Saquarema) CR Vasco da Gama (Rio de Janeiro) Volta Redonda FC 1ª Fase 1ª Rodada 16/05/2026 Flamengo 6-0 Serra Macaense Fluminense 8-0 Campo Grande Vasco da Gama 4-0 Nova Cidade Nova Iguaçu 1-1 Portuguesa 17/05/2026 Sampaio Corrêa 0-1 Bangu Madureira 2-1 Maricá Boavista 1-1 Volta Redonda 18/05/2026 Botafogo 1-2 Petrópolis Gonçalense 2ª Rodada 22/05/2026 Nova Cidade 1-4...
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Campeonato Estadual Sub-20 de 2026

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Começou o  Campeonato Estadual Sub-20  de 2026. A competição vai de 08 de agosto a 29 de novembro. Veja aqui  todos os campeões estaduais sub-20 . Campeonato Estadual Sub-20 de 2026 Regulamento Na 1ª fase, todos os doze participantes se enfrentam em turno único. O primeiro colocado conquista a Taça Guanabara e os oito melhores avançam para as quartas de final. A partir daí, teremos mata-mata em ida e volta até conhecermos o campeão. Os eliminados nas quartas de final disputam a Taça Rio também em mata-mata. O rebaixado será a agremiação rebaixada nos profissionais. Os Participantes Bangu AC (Rio de Janeiro) Boavista SC (Saquarema) Botafogo FR (Rio de Janeiro) CR Flamengo (Rio de Janeiro) Fluminense FC (Rio de Janeiro) Madureira EC (Rio de Janeiro) Maricá FC Nova Iguaçu FC AA Portuguesa (Rio de Janeiro) Sampaio Corrêa FE (Saquarema) CR Vasco da Gama (Rio de Janeiro) Volta Redonda FC 1ª Fase (Taça Guanabara) 1ª Rodada 08/08/2026 Madureira 0-0 Volta Redonda Boavista 1-2 Bota...
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Nova Geração (DF) Campeã da Taça Brasil Sub-9 Masculino Futsal de 2026

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A  Nova Geração  (SP) se sagrou  campeã da Taça Brasil sub-9 masculino de futsal de 2026 . O Rio de Janeiro não teve times no torneio. Os Campeões 2017 - A Karmélia F (PB) 2018 - SE Palmeiras (SP) 2019 - SC Corinthians P (SP) 2020 - ---- 2021 - CSA (AL) 2022 - Hope Internacional (MG) 2023 - INCODEF (PR) 2024 - Sport CR (PE) 2025 - SE Palmeiras (SP) 2026 - Nova Geração (DF)
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Campeonato Brasileiro Masculino da 2ª Divisão de Rúgbi de 2026

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Definido o  Campeonato Brasileiro Masculino da 2ª Divisão de Rúgbi de 2026 . O Rio de Janeiro tem três equipes disputando o certame. Na primeira fase, eles disputaram a Taça Rio-Minas-Espírito Santo. Campeonato Brasileiro Masculino da 2ª Divisão de Rúgbi de 2026 1ª Fase - Jogos dos Times do Rio - Taça Rio-Minas 20/06/2026 Niterói Rugby 71-10 Vitória (ES) Rio Rugby 50-19 Carioca Rugby 18/07/2026 Rio Rugby 28-21 Vitória (ES) Carioca Rugby 7-127 Niterói Rugby 15/08/2026 Niterói Rugby - Rio Rugby (ES) Vitória - Carioca Rugby  Classificação 1º Rio Rugby - 10 1º Niterói Rugby - 10 3º Vitória (ES) - 1 4º Carioca - 0 Classificatório Super 12 2027 - Jogos dos Times do Rio ??/??/2026 Classificação Grupo A 1º ? - 0 1º ? - 0 1º ? - 0 1º ? - 0 Grupo B 1º ? - 0 1º ? - 0 1º ? - 0 1º ? - 0 Grupo C 1º ? - 0 1º ? - 0 1º ? - 0 1º ? - 0
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Campeonato Brasileiro Masculino de Rúgbi de 2026

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Tudo pronto para o Campeonato Brasileiro Masculino de Rùgbi de 2026 - o Super 12 1ª Divisão. Super 12 1ª Divisão de 2026 Regulamento Na primeira fase, doze times foram divididos em três grupos de quatro. Ele se enfrentam em turno e returno dentro das chaves. Os dois primeiros de cada avançaram para o hexagonal. Os eliminados disputam o torneio classificatório para o Super 12 de 2026. No hexagonal, os times jogam entre si em turno único. Os dois melhores do hexagonal jogam a final em partida única, em campo neutro. Os Participantes MG:  Nova Lima. RS:  Charrúa e Farrapos. SC:  Desterro e Joaca. SP:  Jacareí, Pasteur, Poli, São José, São Paulo AC, Tornados Indaiatuba e Rio Branco. Classificação Grupo A 1º Farrapos - 20 2º Charrúa - 15 3º Desterro - 5 4º Joaca - 0 Grupo B 1º Poli - 25 2º São José - 15 3º Rio Branco - 6 4º Tornados Indaiatuba - 5 Grupo C 1º Jacareí - 19 2º São Paulo AC - 14 3º Pasteur - 8 4º Nova Lima - 0 Hexagonal Classificação 1º ? - 0 1º ? ...
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Liga Futsal 2026

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Está em andamento a Liga Futsal de 2026 . Liga Futsal de 2026 Regulamento Tudo definido para a Liga Futsal de 2026. Teremos 16 times que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores disputam o mata-mata com partidas de ida e de volta até conhecermos o grande campeão. Os dois últimos colocados caem para a segunda divisão de 2027. Os Participantes MG:  Minas TC e Praia Clube. PR:  Campo Mourão, Cascavel, Marreco, Pato Branco e Umuarama. RS:  Atlântico e Carlos Barbosa. SC:  FME Jaraguá do Sul, Joinville e Tubarão. SP:  Corinthians, Magnus Futsal, Santo André e São José. Classificação da 1ª Fase 1º Joinville (SC) - 33 - Quartas de Final. 2º Atlântico (RS) - 32 - Quartas de Final. 3º Magnus Futsal (SP) - 31 - Quartas de Final. 3º Praia Clube (MG) - 29 - Quartas de Final. 5º FME Jaraguá do Sul (SC) - 26 - Oitavas de Final. 6º Pato Branco (PR) - 24 - Oitavas de Final. 7º Carlos Barbosa (RS) - 23 - Oitavas de Final. 8º Campo Mourão (PR - 21...
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Campeonato Brasileiro Masculino de Futsal da CBFS de 2026

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Tudo pronto para o Campeonato Brasileiro Masculino de Futsal de 2026 . A competição vai de 01 de julho a 24 de outubro. O torneio é organizado pela  Confederação Brasileira de Futsal . A Liga Mageense representa o estado do Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro Masculino de Futsal da CBFS de 2026 Regulamento Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único. Os oito melhores de cada se classificaram para o mata-mata. A partir daí, tivemos jogos de ida e volta até conhecermos o campeão. Os Participantes AL: Traipu. AP: São José. CE: São João do Jaguaribe. MG: América. MT: Sorriso. PI: Atlético. PR: Fazenda Futsal. RJ: Liga Mageense. SC: Chapecoense Futsal e Criciúma Futsal. 1ª Fase - Jogos da Liga Mageense 02/07/2026 (MT) Sorriso 2-0 Liga Mageense 11/07/2026 (AL) Traipu 2-4 Liga Mageense 25/07/2026 Liga Mageense 1-1 Criciúma Futsal (SC) 08/08/2026 Liga Mageense 7-3 São José (AP) 22/08/2026 Liga Mageense - Fazenda Futsal (PR) 01/09/2026 (CE) São João do Jaguaribe ...
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Campeonato Brasileiro Feminino de Futsal de 2026

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Está em andamento o Campeonato Brasileiro Feminino de Futsal de 2026 . A Confederação Brasileira de Futsal denomina a competição de  Liga de Futsal Feminino de 2026 . Em relação a 2025, entraram PM Marechal Cândido (PE) e Confiança (SE) e saiu a APCEF (SE). Liga de Futsal Feminino de 2026 Regulamento da LFF de 2026 O Campeonato Brasileiro Feminino de Futsal de 2026 - também conhecido como Liga Feminina de Futsal (LFF) conta com 14 times em 2026 - nenhum do Rio de Janeiro. Na primeira fase, eles jogam entre si em turno único. Os oito melhores avançam para o mata-mata. A partir daí, teremos jogos de ida e volta até conhecermos o campeão. Os Participantes DF:  APCEF. GO:  Resenhas. RS:  Malgi. PR:  Londrina, PM Marechal Cândido, Pato Branco, Stein Cascavel e Telemaco Borba. SC:  Barateiro, PM Chapecó e Leoas da Serra. SE: Confiança. SP:  São José e Taboão da Serra. 1ª Fase - Classificação 1º Stein Cascavel (PR) - 37 - Playoffs. 2º Barateiro (SC...
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